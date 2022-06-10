إلهام شاهين: تعرضت للغرق مع سماح أنور بسبب الكلابشات

كشفت الفنانة إلهام شاهين، لأول مرة، عن تعرضها للغرق خلال تصوير أحداث فيلم السجينتان الذي قدمته عام 1988 مع الفنانة سماح أنور.

تكريم إلهام شاهين في دار الأوبرا المصرية

جاء ذلك في ندوة تكريمها بدار الأوبرا المصرية، وأشارت إلى أن مساعدي الإخراج بالفيلم جعلوهما ترتديان كلابشات حديدية وتناسوا نزعها، ما تسبب الأمر في غرقنا بالنيل والمخرج كان يعتقد أننا نجيد تجسيد الدور.

نجوم الفن يشاركون إلهام شاهين احتفالها بالتكريم

وحضر نخبة من الفنانين إلى دار الأوبرا المصرية للاحتفال بتكريم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، خلال فعاليات الندوة المقامة حاليا بمركز الإبداع.

كان أبرز الحاضرين من نجوم الفن، بشرى وجومانا مراد والمخرج الكبير محمد عبد العزيز وماجد المصري والإعلامية هالة سرحان وهند عاكف.