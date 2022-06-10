هالة سرحان: إلهام شاهين كانت هتتخطف في لبنان.. والفنانة: بلاش تتكلمي

فجَّرت الإعلامية هالة سرحان، مفاجأة في ندوة تكريم الفنانة إلهام شاهين، المقام في دارالأوبرا المصرية، تحت عنوان «خلطة إلهام»، بإشارتها إلى أن الفنانة كادت تُخطف خلال تصوير مسلسل بطلوع الروح، في لبنان، إلا أن إلهام طلبت منها عدم الحديث بقولها: «بلاش تفتحي الموضوع ده وتحكي».

إلهام شاهين ترفض الحديث عن تعرضها للخطر في لبنان

واستكملت هالة سرحان، كلامها ضاحكة خلال ندوة التكريم بقولها: خلاص نقول معجب عاوز يخطفك، وردت إلهام شاهين بتأكيدها أن مسلسل بطلوع الروح كان من أصعب أعمالها الدرامية التي قدمتها في مسيرتها، وشاركها البطولة منة شلبي وأحمد صلاح السعدني ومحمد حاتم.

تكريم إلهام شاهين في دار الأوبرا

وكشفت الفنانة إلهام شاهين، لأول مرة، عن تعرضها للغرق خلال تصوير أحداث فيلم السجينتان الذي قدمته عام 1988 مع الفنانة سماح أنور، مشيرة إلى أن مساعدي الإخراج بالفيلم جعلوهما ترتديان كلابشات حديدية وتناسوا نزعها، ما تسبب الأمر في غرقهما بالنيل والمخرج كان يعتقد أنهما تجيدان تجسيد الدور.

وحضر نخبة من الفنانين إلى دار الأوبرا المصرية للاحتفال بتكريم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، خلال فعاليات الندوة المقامة حاليا بمركز الإبداع، منهم شقيقها أمير شاهين وزوجته، والفنانة بشرى وجومانا مراد والمخرج الكبير محمد عبد العزيز وماجد المصري والإعلامية هالة سرحان وهند عاكف.