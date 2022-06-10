أهالي الشيخ زايد عن سرقة نسناس هارب لشققهم: «فلوسنا بخير.. وهو تايه»

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة، بعد أن انتشرت أنباء عبر صفحات منطقة الشيخ زايد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفيد بوجود نسناس هارب يتنقل بين عمارات منطقة المستثمر الصغير بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة القاهرة، والمفاجأة أن تلك المنشورات أكدت أنه يسرق الشقق السكنية.

وجاء في هذه المنشورات، أن النسناس يمكنه فتح النوافذ من خلال تسلقه على مواسير الصرف الصحي، ليسرق الأشياء الثمينة وخفيفة الوزن، وهو ما خلق حالة من الذعر لدى السكان وطالبوا بإيجاد حل لتلك القصة، ولكن بعد ساعات من تداولها، تأكد أن ما يثار عبر السوشيال ميديا غير صحيح، وأن النسناس مسالم للغاية، لذا تواصلت «الوطن» مع بعض السكان هناك للوقوف على حقيقة الأمر.

سكان الشيخ زايد عن «النسناس الحرامي»: ماسرقش حاجة

وقال محمد حمدي، أحد سكان الشيخ زايد، إنه رأى النسناس يتجول في إحدى الحدائق وبين عمارات المستثمر الصغير، ولكن بمجرد ما يقترب أحد منه، يصعد فورًا فوق الشجر الكثيف، ما يجعل الإمساك به صعبًا للغاية.

وأضاف «حمدي» أن ما يثار حول سرقة النسناس لأشياء من المنازل، غير صحيح، فهو يتجول فقط بين الأشجار والمنازل، لكن مجرد وجوده في الشارع يسبب قلقًا لسكان المنطقة لأنه حيوان لا يؤمن مكره ويتحرك في كل مكان.

ملكيته تعود لسيدة.. ومخاوف على الأطفال منه

كما تحدث محمد سيد أحد سكان عمارات المستثمر الصغير، حول أزمة النسناس قائلًا، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عار تماما من الصحة، ويجب على من نشر تلك الشائعة أن يحاسب قانونًا، لأنها تسببت في ذعر للكثيرين بالمنطقة على ممتلكاتهم.

وأكد أن هناك تخوفا من السكان على أطفالهم من النزول للشوارع وحدهم، في ظل وجود نسناس يمكن أن يؤذيهم، موضحًا أنه يعود ملكيته لسيدة كانت تربيه، قبل أن يهرب منها، وهي حاليًا تبحث عنه.