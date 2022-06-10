سوريا تعلن خروج مطار دمشق عن الخدمة بسبب الهجوم الأسرائيلي

أعلنت وزارة النقل السورية، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي، فجر الجمعة، تسبب في خروج المهابط عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

أضرار بمبنى الصالة الثانية للمطار

تعرض مبنى الصالة الثانية لمطاردمشق الدولى لأضرار مادية نتيجة العدوان، ونتيجة لهذه الأضرار، تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار، حتى إشعارٍ آخر.

وأشارت الوزارة، إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة، تعمل على إزالة آثار العدوان، وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار، وأنه ستتم فور إصلاحها، والتأكد من سلامتها وأمانها، وإعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار، بالتنسيق مع النواقل الجوية.

الدفاع الجوى السورى يتصدى لعدوان إسرائيلي

كانت وسائط الدفاع الجوى السوري، قد تصدت فجر اليوم، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأدى العدوان الإسرائيلي، إلى إصابة مواطن مدنى بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.