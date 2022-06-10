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محمد منير يستعد لحفل غنائي ضخم الشهر المقبل في الإسكندرية

كتب:

ياسمين محمود
11:59 م | الجمعة 10 يونيو 2022
محمد منير

محمد منير

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم في الإسكندرية في منتصف يوليو المقبل.

ونشر محمد منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «مستنيكم في إسكندرية يوم الجمعة 15 يوليو».

آخر ظهور لمحمد منير 

وكان آخر ظهور للكينج محمد منير في رمضان 2022 من خلال إعلان لأحد البنوك والذي شاركه الغناء فيه الشاب خالد وأمير عيد مطرب فريق «كايروكي»، ومروان موسى مؤدي الراب.

أغنية «بدل الفرصة 100» من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان محمد نور عضو فريق واما، بمشاركة أحمد طارق يحيى.

كلمات أغنية «بدل الفرصة 100»

وتقول كلمات الأغنية

ياما كنا زمان وياما هنكون

بنشوف الصح وبنتغير

عمرنا عيشناه 100 شكل ولون

كل كبير كان قبله صغيرة

كلنا ماشيين نفس السكة

بنقابل 100 فرصة جديدة

الدنيا في إيدك وبتكة

تقرب أي مسافة بعيدة

جدد من نفسك واتقبل

اطمن وارتاح للموضة

قرب هتشوف المستقبل

ويشهد الحفل المقبل عودة الفنان محمد منير مرة أخرى لتقديم الحفلات اللايف بعد اختفاء فترة بسبب جائحة كورونا.

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