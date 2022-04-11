الشاب خالد يحقق أمنيته بالغناء مع محمد منير في «بدل الفرصة 100»
كتب:
محمود الرفاعى
07:09 م | الإثنين 11 أبريل 2022
محمد منير والشاب خالد
طرح أحد البنوك المصرية الحكومية خلال الساعات الماضية أغنيته الدعائية الجديدة «بدل الفرصة 100» التي جمعت كلا من الفنان الكبير محمد منير والجزائري العالمي الشاب خالد سويا لأول مرة.
الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي
علمت «الوطن» أن الأغنية من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان كلا من الفنان محمد نور عضو فريق واما، والفنان أحمد طارق يحيى وتوزيع الأخير أيضا، وشاركهم في الغناء كلا من عضو فريق كايروكي أمير عيد، ومؤدي الراب مروان موسى.
كلمات الأغنية
ياما كنا زمان وياما هنكون
بنشوف الصح وبنتغير
عمرنا عيشناه 100 شكل ولون
كل كبير كان قبله صغيرة
كلنا ماشين نفس السكة
بنقابل 100 فرصة جديدة
الدنيا في إيدك وبتكه
تقرب أي مسافة بعيدة
جدد من نفسك واتقبل
اطمن وارتاح للموضة
قرب هتشوف المستقبل
فكرة جمع محمد منير والشاب خالد في أغنية واحدة
وأشار المصدر إلى أن فكرة جمع محمد منير والشاب خالد جاءت بناءا على طلب من منير، إذ أنه يعلم بأمنية الشاب خالد في الغناء معه، وتقديم عمل يجمعهما سويا.
يذكر أن محمد منير قدم خلال الموسم الرمضاني إعلان آخر للبنك الزراعي بعنوان بين ريشة عمالة، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وقد حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.