الشاب خالد يحقق أمنيته بالغناء مع محمد منير في «بدل الفرصة 100»

طرح أحد البنوك المصرية الحكومية خلال الساعات الماضية أغنيته الدعائية الجديدة «بدل الفرصة 100» التي جمعت كلا من الفنان الكبير محمد منير والجزائري العالمي الشاب خالد سويا لأول مرة.

الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي

علمت «الوطن» أن الأغنية من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان كلا من الفنان محمد نور عضو فريق واما، والفنان أحمد طارق يحيى وتوزيع الأخير أيضا، وشاركهم في الغناء كلا من عضو فريق كايروكي أمير عيد، ومؤدي الراب مروان موسى.

كلمات الأغنية

ياما كنا زمان وياما هنكون

بنشوف الصح وبنتغير

عمرنا عيشناه 100 شكل ولون

كل كبير كان قبله صغيرة

كلنا ماشين نفس السكة

بنقابل 100 فرصة جديدة

الدنيا في إيدك وبتكه

تقرب أي مسافة بعيدة

جدد من نفسك واتقبل

اطمن وارتاح للموضة

قرب هتشوف المستقبل

فكرة جمع محمد منير والشاب خالد في أغنية واحدة

وأشار المصدر إلى أن فكرة جمع محمد منير والشاب خالد جاءت بناءا على طلب من منير، إذ أنه يعلم بأمنية الشاب خالد في الغناء معه، وتقديم عمل يجمعهما سويا.

يذكر أن محمد منير قدم خلال الموسم الرمضاني إعلان آخر للبنك الزراعي بعنوان بين ريشة عمالة، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وقد حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.