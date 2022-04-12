محمد منير والشاب خالد علاقة خاصة.. إعلان وحفل ضد التعصب وتقدير متبادل

«بدل الفرصة 100».. أغنية دعائية جديدة لأحد البنوك جمعت كلا من المطرب الكبير محمد منير، والنجم الجزائري الشاب الخالد، مع أمير عيد مطرب فريق «كايروكي»، ومروان موسى مؤدي الراب، ولاقت فكرتها إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مبادرة محمد منير والشاب خالد لنبذ التعصب الكروي

وتعتبر حفلة أكاديمية أخبار اليوم عام 2009 أولى المرات التي ظهر فيها «الكينج» مع الشاب خالد، وقدما معًا عددا من الأغاني الشهيرة خلال الحفل، من بينها «حكمت الأقدار، عبد القادر، عايشة، سو يا سو، شمندورة»، وكانت بهدف تقليل التعصب الكروي بين جمهوري الكرة المصرية والجزائرية قبل يوم من لقاء المنتخبين في المباراة المؤهلة لكأس العالم.

وظهر محمد منير مع الشاب خالد، في مؤتمر صحفي حضره عدد من الفنانين الذين رحبوا بوجود نجم الراي في مصر، واستقبله الكينج في مطار القاهرة الدولي، وبعدها اجتمعا في حلقة ببرنامج «البيت بيتك» مع الإعلامي محمود سعد، على شاشة التليفزيون المصري قبل الحفل، وتحدثا معًا عن الفن والغناء العربي ونبذ التعصب بين جمهور الكرة.

الشاب خالد عن «الكينج»: «ذكي وأخد رايته في الخارج»

وفي أكثر من لقاء تليفزيوني، تحدث الشاب خالد عن احترامه وتقديره لـ«الكينج» محمد منير؛ لعل آخرها منذ 5 سنوات خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، مؤكدا أنهما كانا يتقابلان في ألمانيا، وعندما رأه يغني مرة هناك، قال: «هذا ذكي وعنده مزيكا مصرية وأخد رايته في الخارج، وبقينا صحاب ولقيته مجنون مثلي».

أغنية «بدل الفرصة 100» من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان محمد نور عضو فريق واما، بمشاركة أحمد طارق يحيى، الذي وزع الأغنية أيضًا.