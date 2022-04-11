محمد نور يعلن تعاونه مع محمد منير والشاب خالد: «أغنية هتجعبكم»

كشف الفنان محمد نور، عن تعاونه في أغنية جديدة مع النجمين الكينج محمد منير، والنجم الجزائري الشاب خالد، خلال الفترة المقبلة، معربا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمين الكبيرين، بالإضافة إلى تعاونه صديقه الملحن أحمد طارق يحيى.

وكتب محمد نور، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلنا تعاونه في عمل فني كملحن مع الكينج محمد منير والشاب خالد، قائلا: «سعيد جدا بالتعاون مع صديقي الجميل الشاب خالد والكينج محمد منير، في أغنية من لحني أنا وأحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى الفنان المحترم اللي أنا بحبه جدا، وبحب مزيكته.. أغنية هتعجبكم إن شاء الله».

محمد نور وفيلم «الحب بتفاصيله»

وانتهى محمد نور مؤخرا من تصوير فيلم «الحب بتفاصيله»، والمقرر عرضه في السينمات بموسم عيد الفطر المقبل.

ويشارك بطولة فيلم «الحب بتفاصيله» مع محمد نور، مجموعة من النجوم الشباب وهم ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، أحمد بجة، كريم الحسيني، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، وتأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب كان يعيش خارج مصر، ويضطر للعودة والاستقرار في مصر بعد وفاة والده، حتى يكون مسؤول عن شقيقه الأصغر، وخلال الأحداث يرتبط عاطفيا بفتاة تضطره أن يخفي عنها أنه غني بسبب مستواها الاجتماعي.

آخر أعمال محمد نور الغنائية

يذكر أن آخر أغنية طرحها الفنان محمد نور، تحمل عنوان «يا عم الشتا»، التي طرحها تزامنا مع الموسم الشتوي الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.