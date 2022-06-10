بسبب متلازمة «رامزي هانت».. إصابة جاستن بيبر بشلل في الوجه

أعلن الفنان الكندي العالمي جاستن بيبر، إصابته بشلل في الوجه، إذ يعاني من متلازمة رامزي هانت، التي أصيب بها بسبب الفيروس النطاقي الحماقي، والتي تهاجم عصب الوجه بالقرب من الأذن الداخلية.

جاستن بيبر: لدي متلازمة تسمى رامزي هانت

وظهر جاستين بيبر في فيديو عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، ظهر فيه ونصف وجهه مشلول تماما في الوقت الحالي.

جاستن بيبر: الفيروس هاجم عصب أذني

وقال جاستن بيبر في الفيديو: «أردت أن أطلعكم على آخر المستجدات، من الواضح كما ترون على الأرجح من وجهي، لدي متلازمة تسمى متلازمة رامزي هانت، وهاجم هذا الفيروس عصب أذني وأعصاب وجهي وأصاب وجهي بالشلل. كما ترون، هذه العين لا تغمض».