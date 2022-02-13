إصابة 4 بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقرب من حفل لـ جاستن بيبر

أصيب 4 أشخاص بالرصاص، بعد شجار بالقرب من حفل أقامه الفنان الكندي جاستن بيبر، في «ويست هوليود» بـ«كاليفورنيا» الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس، إن المشاجرة وقعت في حوالي الساعة 2:45 صباحا بالتوقيت المحلي، في المربع 400 من شارع إن لا سينيجا بوليفارد.

شرطة لوس أنجلوس تطلب مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به

واوضحت الشرطة الأمريكية، أن مشادة نشبت بين عدة أشخاص، أطلق خلالها مشتبه به أعيرة نارية، ثم فر من مكان الحادث، فيما طلبت شرطة لوس أنجلوس، في بيان صحفي، ظهر أمس السبت بالتوقيت المحلي، مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به.

وأكدت الشرطة الأمركية، في وقت سابق، أن ضحايا حادث إطلاق النار، شاب يبلغ من العمر 19 عاما، ورجلين 60 عاما، و24 عاما، جرى نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بالرصاص، وحالتهم مستقرة حاليًا.

الفنان الكندي لم يكن في المقدمة

من جانبه، أوضح مصدر مطلع على الحدث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «بيبر» كان يقيم حفلا بمطعم ووقع إطلاق للنار، مشيرا إلى أن الفنان الكندي لم يكن في المقدمة مباشرة.

وأشار المصدر المطلع، إلى مغادرة الفنان الكندي الحفل مباشرة عند إطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.