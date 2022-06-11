«حزب الجيل»: مستعدون بأجندة تنموية متكاملة للحوار الوطني

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني لم يكن مفاجأة له حينما دعى إليه الرئيس السيسي، موضحًا: «كنت متصور أنه سياتي اليوم الذي نجلس فيه معًا لمناقشة أمور الوطن العليا، خاصة وأن الرئيس لديه أجندة وطنية يسعى لتنفيذها ورحبنا بدعوة الرئيس الحوار الوطني».

حزب الجيل عكف على إعداد أجندة للمشاركة في الحوار الوطني

وأوضح «الشهابي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بانوراما» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن حزب الجيل عكف على إعداد أجندة للمشاركة في الحوار الوطني تتضمن محور سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وكل محور به عدة موضوعات مهمة يجب مناقشتها في الحوار للإعداد الجيد للجمهورية الجديدة التي يسعى الرئيس السيسي لتدشينها في هذه الفترة، لافتًا إلى أن بعض هذه المحاور كانت معدة مسبقًا وفقًا لخطة الحزب والبعض جرى إعداده من خلال مركز الحزب للدراسات الاستراتيجية مؤخرًا وخاصة في المحور الاقتصادي الذي نعول عليه الأهمية الكبرى في طرح رؤية جديدة متطلعة للبناء والتنمية في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة محليا ودوليا.

رفع شعار الاعتماد على الذات

وأشار الشهابي، إلى أن رفع شعار الاعتماد على الذات من أهم أسس المحور الاقتصادي في أجندة حزب الجيل، ويهتم بالمشروعات الكبيرة والمتوسطة التي تمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد إلى حد الاستغناء عنه مستقبليًا ودعم الصناعة المصرية، موضحًا أن رؤية الحزب الاقتصادية تدعم الاعتماد على الذات وبدأت الدولة مؤخرًا اعتماد تلك الرؤية وترشيد الاستهلاك ورفع قيمة الدولار الجمركي.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن التصنيع هو السبيل للاستغناء عن العالم الخارجي ونرفع قيمة الجنيه المصري والمنتجات المصرية بشكل عام، لافتًا إلى أن الحزب به خبراء في كافة المجالات بالتعاون مع الهيئات والوزارات المعنية.