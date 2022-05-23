رئيس حزب الجيل: قدمنا رؤيتنا للأكاديمية الوطنية وتضم 4 محاور مرتبطة بالمحليات والانتخابات وقطاع الأعمال وترشيد الاستيراد

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، استعداد حزبه للمشاركة فى الحوار الوطنى، استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن الحوار الوطنى سيضع خارطة طريق لمجابهة التحديات الراهنة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى تواجه مصر وتحتاج إلى تكاتف الجميع. وأكد «الشهابى» مشاركته بفاعلية فى الجلسات المرتقبة للحوار الوطنى، بما يخدم مسار الإصلاح السياسى بالجمهورية الجديدة، مشيداً بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدنى بجلسات الحوار، ما يمثل خطوة مهمة تسهم فى الاستماع لجميع القطاعات فى الجمهورية الجديدة التى تسع الجميع وتستمع لجميع الآراء.. وإلى نص الحوار:

بداية كيف استقبلت دعوة الرئيس السيسى لعقد حوار وطنى فى هذا التوقيت؟

- دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى الجاد والفعال، تفسح المجال أمام جميع القوى الوطنية كاملة، والتيارات السياسية، لتحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب، وأرى أن تلك الدعوة للحوار الوطنى فى هذا التوقيت ضرورة وطنية لجمع شمل كل الآراء والفئات على مائدة واحدة دون تشكيك أو مزايدات.

الحوار يدشن مرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة

وماذا عن توجيه الأكاديمية الوطنية الدعوة لأكبر عدد ممكن للمشاركة وتمثيل جميع فئات المجتمع؟

- بالفعل الدعوة جاءت لجميع ممثلى المجتمع المصرى بجميع فئاته ومؤسساته للمشاركة بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعى، وإحداث حالة من الزخم الحقيقى والمصداقية، وتدشين مرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة المصرية، ولذلك نرى كحزب سياسى ضرورة دعم جميع القضايا التى تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، والعمل على جميع المحاور والملفات الخاصة بالحوار لفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع.

ناجى الشهابى: وضع شروط لحضور «الحوار» غير مقبول.. وعلى الجميع أن يتحلى بالمسئولية

ما عوامل نجاح الحوار الوطنى فى رأيك؟

- أولها التجرد والحيادية التامة، وأن يتمثل دور الأكاديمية فى التنسيق بين الفئات المشاركة باعتبارها دلالة مهمة على حسن النوايا، والاتجاه نحو حوار جاد وفعال يتفق وتطلعات القوى السياسية لمشاركتها فى بناء الجمهورية الجديدة التى تتسع لتنوع الآراء، وتفويت الفرصة على كل المتربصين بالوطن، ممن يستهدفون تمزيقه والعبث بمقدراته، وأيضاً على الأحزاب والقوى المشاركة فى الحوار والمعارضة مسئولية المشاركة فى صياغة حوار حقيقى وتقديم أفكار ومقترحات جادة وتصورات علمية وحلول قابلة للتنفيذ.

وضع رؤية شاملة متكاملة ومقترحات قابلة للتنفيذ

هل تم تشكيل لجان من قبَل الحزب لوضع مقترحات الحوار؟

- استقبلنا الدعوة، وأعلنا موقفنا بالمشاركة، وتم تشكيل لجنة من قيادات الحزب لتلقى جميع المقترحات والرؤى من جميع أعضاء الحزب من جميع المستويات التنظيمية على مستوى الجمهورية، وبدء العمل على وضع رؤية خاصة بالحزب على جميع المحاور والملفات الخاصة بالحوار لفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة، وبالفعل انتهينا من صياغة رؤيتنا.

لجان الحزب النوعية عكفت منذ فترة على إعداد ملفات للإصلاح

وما أهم القضايا على أجندة الحزب؟

- الحزب بالفعل جاهز بملفات محورية عديدة بشتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وفق رؤيته الحزبية للإصلاح المتكامل، وجرى إعدادها من خلال لجان الحزب النوعية برؤية شاملة قابلة للتنفيذ وتواكب خطوات بناء الجمهورية الجديدة، إلى جانب أن اللجان النوعية المتخصصة فى جميع المجالات عكفت منذ فترة على إعداد ملفات إصلاح ووضع رؤية شاملة متكاملة ومقترحات ورؤى قابلة للتنفيذ تتوافق مع برنامج الحزب الرئيسى وفى ضوء إعلان الرئيس السيسى تدشين الجمهورية الجديدة، إيماناً وثقة فى شخصيته ويقيناً باتخاذ خطوات متسارعة للإصلاح وفتح باب الحوار الوطنى، وتشغل القضايا الاقتصادية اهتماماً واسعاً فى الحزب، وطرحنا مجموعة من الأفكار والمقترحات تتعلق بالصناعة والزراعة.

التوافق الجماعى والتعاون المثمر بين أطياف الشعب واجب من أجل تحقيق المصالح العامة للوطن وللمواطن

ما أهمية الحوار الوطنى للوطن وللمواطن؟

- إجراء حوار وطنى بين أطياف وفصائل الشعب هو السبيل لتحقيق المصالح العامة للفرد والمجتمع بأسره، فهو يسهم فى مواجهة جميع المشكلات التى تعرقل سبيل النهضة فى الوطن التى تؤرق المجتمعات والأفراد، والحوار الوطنى يعكس الصورة الجيدة التى تدل على الترابط بين أفراد الوطن الواحد ومدى تعاونهم المشترك فى جميع المجالات، ومن ثم بلوغ الأهداف الوطنية السامية وتحقيق مصالح العامة، والاستفادة من ثمار التعاون المشترك بين المسئولين والمثقفين فى الوطن.

ضرورة لمواجهة جميع المشكلات التى تعرقل نهضة الوطن التى تؤرق المجتمعات والأفراد

ما المكاسب التى يحققها الحوار الوطنى فى رأيك؟

- يسهم فى النهوض بالوطن وتحقيق أسباب ازدهاره وتقدمه للأمام، ويخلق حالة من التوافق الجماعى الوطنى من خلال التعاون المشترك المثمر بين أطياف الشعب، وهو أمر واجب من أجل تحقيق المصالح العامة للوطن وللمواطن، ومن أهم أهداف الحوار الوطنى تحقيق المصالح العليا للوطن بغض النظر عن المصالح الشخصية الفردية لعدد من الأفراد والأحزاب، وهنا يتحد الجميع لتحقيق مصلحة واحدة فقط وهى مصلحة الوطن والمواطنين جميعاً من جميع الأطياف.

ماذا عن أبرز القضايا التى يجب طرحها على أجندة الحوار الوطنى لضمان نجاحه؟

- حزب الجيل سيهتم فى الحوار الوطنى بطرح رؤيته للنهوض بالوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وكيفية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وكلف لجانه بإعداد رؤيته فى 4 محاور يرى أهمية الحوار حولها؛ الأول هو المحور السياسى والمحليات والانتخابات العامة، والثانى المحور الاقتصادى وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمحور الثالث يتعلق بتوافق الحوار على دعم الدولة المصرية ومساندتها فى القضايا القومية التى يتعرض لها الوطن مثل الإرهاب، والمحور الرابع يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة وتصنيع ما يحتاجه الشعب على طريق ترشيد الاستيراد وحل مشكلة البطالة، وأرسلنا تلك الرؤية إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

شروط المشاركة

لا توجد شروط، فهذا أمر غير مقبول وعلى الجميع أن يتحلى بالمسئولية، ويعى أهمية المرحلة التى نمر بها وخطورتها، والحوار الوطنى مفهوم يشير إلى اتحاد جميع أطياف الشعب والتنسيق الكامل فيما بينها وفصائلها المختلفة للوصول إلى حلول مرضية فى القضايا والمشكلات العامة التى تهم المواطن وتواجه الوطن، ومن خلال هذا الحوار الوطنى المثمر يتم تبادل الآراء والنقاش بين جميع فصائل وأطياف الشعب من أجل بلوغ الأهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها من خلال النقاش الوطنى والحوار المثمر. كما أرى أن الحوار الوطنى سيشمل طرح القضايا والمشكلات التى تواجه المواطن العادى والجماعات وجميع فصائل الدولة ويتم من خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة بهدف الوصول لرأى موحد صحيح والاتفاق عليه يدعم مصالح الوطن والمواطن، مع تجنب جميع المصالح الحزبية والشخصية الفردية، والاجتماعات والحوارات الوطنية أمر مهم وضرورى لتحقيق أهداف الدولة المنشودة ودعم المواطن وحقوق المواطنة.