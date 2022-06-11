زعيم كوريا الشمالية: بيونج يانج تواجه ظروفا أمنية خطيرة للغاية

دعا زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، اليوم السبت، إلى اتخاذ تدابير أقوى للدفاع عن النفس، مضيفًا خلال اجتماع موسع للجنة المركزية الثامنة للحزب الحاكم، أن «بيونج يانج» تواجه ظروفًا أمنية خطيرة للغاية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية.

وأضاف «أون»، أن حق الدفاع عن النفس يتعلق بحماية السيادة الوطنية، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشار الزعيم الشمالي، إلى أن الظروف الأمنية لـ بلاده خطير للغاية، موضحًا أن الوضع المحيط بـ«بيونج يانج»، معرض لخطر التعرض لمزيد من التفاقم.

وأعاد «أون»، التأكيد على مبدأ القوة من أجل السلطة والتنافس المباشر، وحدد زعيم كوريا الشمالية، المهام العسكرية التي يجب أن يمضي بها قدمًا الجيش الكوري الشمالي وقطاع أبحاث الدفاع الوطني.

اختيار«ري سون جوون» مديرا لـ الجبهة المتحدة التابعة للحزب الحاكم

من جانبها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنه تمت ترقية نائب وزير الخارجية، «تشوي سون هوي» إلى منصب وزير الخارجية في قرار جرى اتخاذه في الجلسة، فيما تم اختيار وزير الخارجية، «ري سون جوون»، مديرا لـ الجبهة المتحدة التابعة للحزب الحاكم والمكلفة بمعالجة العلاقات بين الكوريتين.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي، «بارك جين»، اليوم الجمعة إن «سول» تدرس فرض عقوبات أحادية الجانب على «بيونج يانج» إذا مضت قدما في إجراء تجربة نووية جديدة.

من جانبه، ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في سنغافورة، مع وزراء دفاع دول جنوب شرقي آسيا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام سبل تعميق التعاون لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي.

«واشنطن» تبحث فرص زيادة التعاون ​​مع دول جنوب شرقي آسيا

وجاء لقاء أوستن، على هامش القمة الـ19 لأمن آسيا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، كما بحث الجانبان، فرص زيادة التعاون الأمني ​​البحري مع دول جنوب شرقي آسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».