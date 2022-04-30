زعيم كوريا الشمالية يُهدد مجددا باللجوء إلى السلاح النووي بشكل استباقي

أكّد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، من جديد أنَّ بلاده يمكن أن تستخدم بشكل استباقي أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية.

كيم جونج أون: تطويق التهديدات الخطيرة بشكل استباقي للمحافظة على التفوق المطلق

وقال كيم جونج أون، اليوم السبت: «للمحافظة على التفوق المطلق للقوات المسلحة لـ كوريا الشمالية، يجب أن نكون قادرين على احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات، بشكل استباقي في حال الضرورة»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن الأسوشيتد برس.

وأكد كيم جونج أون أنه يتعين على بيونج يانج أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك ما وصفه بقوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها، مُشددا على أن ذلك هو طوق النجاة الذي يضمن أمن بلدنا.

زعيم كوريا الشمالية: سنلجأ للأسلحة النووية إذا تعرضت مصالحنا الأساسية لتهديد

وخلال عرض عسكري كبير، في 25 أبريل، قال كيم جونج أون إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت المصالح الأساسية لكوريا الشمالية لأي تهديد.

وكرر زعيم كوريا الشمالية هذه التصريحات خلال اجتماع مع كبار الضباط الذين أثني على عملهم خلال العرض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية القاسية، واصلت كوريا الشمالية تحديث جيشها، وأجرت منذ بداية العام أكثر من عشر تجارب على إطلاق صواريخ، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017.