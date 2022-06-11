حزب مصر الحديثة: الحوار الوطني فرصة لإطلاق عملية سياسية متكاملة

أكد الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة أن الحوار الوطني لا يعني أننا في أزمة، لافتًا أنه دليل على قوة الدولة وأن الدولة بدأت تنظر إلى استكمال العملية السياسية في مصر، لافتًا أن اجتماع الأحزاب الموالية والمعارضة سيعطي قوة لمصر سياسيًا واقتصاديًا، معتبرًا أن ما يحدث استكمال للعملية السياسية، مضيفًا: «محدش بينجح لو بيتكلم لوحده».

يجب عرض وجهات النظر المختلفة

وأوضح «دعبس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه يجب عرض وجهات النظر المختلفة، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي منح الفرصة لاجراء الحوار الوطني، مشددًا على أنه سيكون حوار حقيقي وسنستمع لبعضنا البعض فيه.

دعبس: «عاوزين نعرف نتكلم»

وأكد رئيس حزب مصر الحديثة أن أهم شيء في الحوار الوطني هو ألا يكون لدى الأحزاب سواء مؤيدة أو معارضة أجندات، موضحًا: «عاوزين نعرف نتكلم مع بعض ونعرف نسمع بعض، وينتهي الموضوع إننا نطلع بنتايج قدام الشعب ويشوفها الشعب ويشوف وجهتين النظر، سواء الموالية أو المعارضة، والشعب عليه يقرر ويشوف وإحنا شايفين إن دي فرصه لن تتاح ودي فرصة يبقى عندنا عملية سياسية متكاملة».