المصريين الأحرار: الحوار الوطني يؤكد مشاركة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني بداية لإرساء رؤية المجتمع المصري بكل أطرافه، بما فيه الأحزاب السياسية وكذلك لرسم ملامح الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق نشعر بالدخول في مرحلة جديدة تتطلب طريقة تفكير مختلفة وطرح الرؤى المستقبلية بما يواكب التقدم الذي تشهده مختلف مناحي الحياة، لافتا إلى أن الحوار الوطني يؤكد أن الجميع شركاء في الجمهورية الجديدة وتحمل المسؤولية.

المدعوون للحوار الوطني مسؤولون عن نجاحه

وأوضح خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني تكليف وتشريف وكل المدعوين مسؤولون عن إنجاح الحوار، وفكرة الحوار أساسية وتعد أهم ملامح الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن المدعوين يجب عليهم إدراك معنى الحوار، خاصة وأنه لا يعد فرض رأي ولكن تبادل الأفكار على أرضية وطنية واحدة تحت هدف واحد وهو مصر القادرة التي تتحدى الأزمات بإعجاز يشهده العالم.

الأطر العامة للحوار الوطني

وطالب خليل، جميع المشاركين في الحوار الوطني بوضع الأطر العامة نصب أعينهم قبل المشاركة، ومنها أن الإسهام بالأفكار بعيدا عن المصالح الشخصية ونتحمل المسؤولية جميعا، مؤكدا أن بناء الأوطان ليس بالكلام أو الأفكار الحالمة ولكن يجب أن نكون جميعا على أرض الواقع وندرك إمكانياتنا المتاحة والتحديات التي نواجهها.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم، نشارك جميعا فيها بأحلامنا الواقعية لبناء وطننا الغالي، مشيرا إلى أن الدولة ثبتت أركانها ولكن الآن نعمل على تثبيت الاستقرار على مختلف قطاعات واتجاهات الدولة من أمن واقتصاد وصحة وتعليم وبنية تحتية، خاصة وأن الدول المشاركة مع مصر في مشروعتها تتابع وتقارن الأحداث من وقت لآخر، «أصبح لدينا بنية تحتية ننافس بها عالميا، وفي طريقنا لبناء دولة حالمة تعتمد على تطوير الشخصية المصرية».