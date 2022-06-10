ضياء رشوان: أكثر من 69 ألفا سجلوا لحضور الحوار الوطني.. ووجهنا 400 دعوة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني مفتوح لكل من يرغب في المشاركة، كما أنه منظم بطريقة جيدة جدا، حيث تجمع الأمانة الفنية كل ما يصل إلى الأكاديمية من آراء وأفكار ويجري تصنيفها.

توجيه 400 دعوة حتى الآن

وأضاف «رشوان» خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، على قناة ETC: «حتى الأمس، تم توجيه 400 دعوة، والدعوات ما زالت قائمة حسب الدعوات المطروحة للفئات المختلفة من المجتمع المصري، ووصل التسجيل المفتوح على الصفحة الخاصة بالأكاديمية إلى 69 ألفا و530 استمارة، وهو ما يؤكد أن المواطنين والأحزاب والقوى السياسية يرغبون في الحوار».

وتابع نقيب الصحفيين أن الأمانة الفنية أصدرت تصورا أوليا مستندا إلى الأرقام بخصوص الطلبات، بواقع 47 طلب مشاركة و145 رؤية و36 طلب رؤية خاصة، بالإضافة إلى 45 مقترحا من أحزاب و63 من المواطنين و25 من المجتمع المدني و2 من المصريين في الخارج و12 من البرلمانيين ومقترح واحد من البنوك و2 من رجال الدين و43 من الإعلاميين و9 من النقابات ومقترح واحد من الوزارات و2 من الهيئات العامة.

وأشار إلى أنّ الأمانة الفنية وصلها 386 مقترحا جرى تصنيفها، أكثرهم المحور السياسي بواقع 70 اقتراحا، ثم 57 مقترحا للمحور الاقتصادي، و56 للمحور الاجتماعي، و33 للمحور التعليمي، و29 للمحور الثقافي و29 للمحور الإعلامي، و19 للمحور الصحي و18 للمحور الأمني، وغيرها.

المحاور ستوجه دفة الحوار

وأكد أن هذه المحاور سيكون لها دور في توجيه دفة الحوار، وتوجد أمانة عامة سترتب الشكل التنظيمي للحوار، وسيتأسس على نوعية القضايا، لأن أهمية القضايا ستفرض طريقة مناقشتها، مشددًا على أن الحوار لن يكون مجرد تبادل كلمات أو حيثيات، لكن سيكون هناك مخرجات متوافق عليها.