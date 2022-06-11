«طوكيو»: يجب عدم السماح لـ«بيونج يانج» بتهديد المجتمع الدولي

قال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، إنَّه يجب عدم السماح لـ«بيونج يانج» بتهديد المجتمع الدولي.

وأشار كيشي، في قمة «حوار شانجري-لا» الأمنية في سنغافورة إلى قلق مشترك دوليًا بشأن الخطر المحتمل لشيء مشابه للحرب «الروسية الأوكرانية» الذي يحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف الوزير الياباني، أنَّ بلاده تقف في خط المواجهة لحماية النظام الدولي على أساس القواعد، مشيرا إلى أنه سيواصل إجراء مراجعات لاستراتيجية الأمن القومي لاتخاذ خطوات جذرية لتعزيز دفاع بلاده.

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدينان استعدادات كوريا الشمالية لإجراء تجارب نووية

وفي وقت سابق، عينت «بيونج يانج»، للمرة الأولى امرأة لتولي منصب وزير الخارجية، وعينت السلطات الكورية الشمالية، النائبة السابقة لوزير الخارجية، «تشوي سون هوي» وزيرة لخارجية البلاد، محل الوزير «ري سون جوون»

وأدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، استعدادات كوريا الشمالية، لإجراء تجارب نووية.

تنديد أمريكي بنشاط «بكين» العسكري المزعزع للاستقرار قرب تايوان

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنَّ الولايات المتحدة، تشهد إكراها متزايدا من جانب الصين، منددا بنشاط «بكين»العسكري المزعزع للاستقرار قرب تايوان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنَّ الوزير أوستن، شدد على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومعارضة أي تغييرات أحادية للوضع القائم.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بكين، إلى الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الدفاع الصينية»: «بكين» ستسحق أي محاولة لاستقلال جزيرة تايوان

وكان وزير الدفاع الصيني، «وي فنج خه»، أكّد في وقت سابق، أنَّ بكين لن تتردد بشن حرب على تايوان، مشددًا على أنَّ بلاده ستسحق أي محاولة لاستقلال الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وطالب الوزير الصيني، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتراجع فوراً عن بيعها أي أسلحة هجومية، فيما قال مسؤول عسكري صيني، إن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن الصين تحمل طابع المواجهة.