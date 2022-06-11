«أبطالنا» و«صالون الأفكار».. فقرات جديدة لإبراز الإنجازات في «8 الصبح»

خطة تطوير جديدة يشهدها برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، حيث يشهد البرنامج خطة لتطوير فقراته بشكل دوري ومستمر من حين لآخر حرصا على إفادة مشاهدي ومتابعي البرنامج اليومي، هذا بجانب الترفيه عنهم قدر المستطاع.

فقرة «أبطالنا» لأصحاب الإنجازات بالألعاب الفردية

وشهد البرنامج إضافة العديد من الفقرات الجديدة، منها الفقرات الثابتة إسبوعيا، وهي فقرة «أبطالنا» والتي تشهد استضافة الأبطال المصريين المحققين لإنجازات رياضية مختلفة على المستوى المحلي أو القاري أو الإقليمي أو العالمي، تكريما لهم وتشجيعهم على التقدم والإنجاز، حيث يتم التركيز على أبطال الألعاب الفردية والجماعية باستثناء كرة القدم ليتم تسليط الضوء عليهم، خصوصا وأنهم أصحاب انجازات كثيرة الفترة الماضية.

«صالون الأفكار» و«جولات المراسلين» فقرات جديدة ببرنامج «8 الصبح»

كما أضيف للبرنامج أيضا فقرة «صالون الأفكار» التي يتم فيها إستضافة الشباب أصحاب الأفكار التي من الممكن أن تنفذ على أرض الواقع، وأفكار مفيدة للبلاد وقد تساهم في عملية التنمية، بالإضافة لفقرة «جولات المراسلين» حيث يجري المراسلين جولات بمحافظات مصر كلها من أجل تسليط الضوء على الإنجازات التي تجري على أرض الواقع.

وأضاف القائمون على البرنامج أيضا فقرة ترفيهية تحمل اسم «مسرح 8 الصبح»، وتستضيف الفقرة فلكلور من كل محافظات مصر، هذا بالإضافة لفقرات المطبخ وخصوصا فقرة «مطبخ الأطفال»، حيث يتم استضافة أطفال لكي يحضروا على الهواء عمليات الطبخ وعمليات إعداد الوجبات الصحية.

ويذاع برنامج «٨ الصبح» يوميا على شاشة «dmc» في تمام الساعة الثامنة صباحا ويقدمه كلا من الإعلامية أسماء يوسف، والإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية داليا أشرف، والإعلامية هبة ماهر.