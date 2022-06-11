انطلاق المستوى الثاني من انتخابات العمال بفتح الترشح لمجالس الإدارات

انطلقت فعاليات المستوي الثاني من الانتخابات العمالية في الدورة النقابية الجديدة 2022 لـ2026، إذ فتحت وزارة القوى العاملة باب الترشح على انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية، منذ قليل، وبدأ توافد القيادات العمالية على الوزارة.

المستوى الثاني من الانتخابات العمالية

ويستمر المستوى الثاني من الانتخابات العمالية على مدار أسبوع، ليكون آخر موعد لإيداع الأوراق يوم الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري.

وتجرى انتخابات النقابات العمالية، في المستوى الثاني بـ29 نقابة عمالية جاءت كالتالي:

العاملون بـ الاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وتشمل العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، والتعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

حالة من الترقب في النقابات العمالية

وتشهد النقابات العمالية حالة من الترقب للمستوى الثاني من الانتخابات العمالية التي تجرى في 29 نقابة، خاصة مع احتمالية خوض بعض النقابات للانتخابات والابتعاد عن النجاح بالتزكية مثلما حدث في معظم النقابات في انتخابات الدورة النقابية الماضية.

ومن المؤكّد أنَّ تشهد نقابتي العاملين بالاتصالات، والنقل العام، تغييرًا في مجلس إدارتها، إذ لم يخوض القيادي النقابي إبراهيم هيكل ماراثون الانتخابات العمالية، لانتهاء خدمته، وكذلك مجدي حسن، الذي تمّ استبعاده لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات النقل العام.

وتستمر الدورة النقابية العمالية، لمدة 4 سنوات من 2022-2026، ويشارك في الانتخابات 4 ملايين عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.