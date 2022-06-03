اليوم.. آخر موعد لإيداع أوراق الفائزين في الانتخابات العمالية

بدأ اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026.

التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022

ويتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها، ثم إيداع الأوراق لدي الجهة الإدارية المختصة (مديريات القوي العاملة بالمحافظات)، فضلًا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلي النقابة، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.

تشكيل اللجان النقابية

ويكون التشكيل في هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنخرطة فيها: من 7 إلى 11 عضوًا لعدد 5000 عضو فأقل، ومن 7 إلى 13 عضوًا لعدد يتراوح من 5000 إلى 10 آلاف عضو، ومن 9 إلى 15 عضوًا لعدد يتراوح من 10 آلاف إلى 15 ألفًا، و15 إلى 21 عضوًا لعدد من 20 ألف عضو فأكثر، ويطبق ذلك على المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية.

سعفان: الانتخابات جرت بإشراف قضائي

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن إيداع الإوراق يتم بالنسبة لـ14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد «سعفان»، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، مشيرًا إلى أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها.