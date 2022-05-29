انطلاق ماراثون المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية في 14 نقابة.. بمشاركة 2 مليون عامل

انطلق في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم ماراثون المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، ويشارك فيها 2 مليون و136 ألفاُ 163 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وبذلك يصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في المرحلتين 4 ملايين و 1321 عاملاً.

نقابات المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية

وتشمل المرحلة الثانية 14 تصنيفاً نقابياً من النقابات العمالية وهي: للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

دورة نقابية جديدة

وتجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها اليوم 29 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة، فضلا عن إعادة الانتخاب في اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية «ابسكو»، وغدا الاثنين 30 مايو لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

وألزمت تعليمات وزارة القوى العاملة أن تبدأ لجان الانتخاب في مباشرة مهامها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى 5 مساءً، وفي حال وجود عدد من الناخبين بمقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم يتم حصرهم ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، ولا ينتهي العمل إلا بعد انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج.