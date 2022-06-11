تفاصيل ضبط تاجر حشيش بـ40 طربة في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم السبت، بحبس تاجر حشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بكمية كبيرة من المواد المخدرة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم، وواجهته بالكمية المضبوطة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نشاطه طوال الفترة الماضية.

القبض على المتهم

ووردت معلومات إلى منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشير إلى اتجار أحد الأشخاص في مخدر الحشيش على نشاط واسع بدائرة مركز أبوصوير.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى قيام المتهم بالتنقل على الأماكن ذات الظهير الصحراوي والمزارع المتاخمة لمنطقة سامي سعد، لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض علي المتهم ويدعى «م.س.م»، في الثلاثينيات من العمر، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 36 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة المضبوطة، وحُررت المحاضر اللازمة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أصدرت قرارها المقدم.

ضبط تاجر هيروين في منطقة السحر والجمال

في السياق ذاته، نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن الوطني والأمن المركزي، في استهداف بؤرة السحر والجمال، وضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهم يعد من أكبر مروحي الهيرويين وتردد على منطقة السحر والجمال لمزاولة نشاطه الآثم، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر اللازمة وعرضه على النيابة العامة.