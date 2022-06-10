إعلان حالة الطوارئ في الإسماعيلية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، حالة الطوارئ القصوى، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في المدينة.

إجراءات احترازية مع ارتفاع درجات الحرارة

وأصدرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، إشارة عاجلة إلى كافة رؤساء الأحياء والمدن باتخاذ إجراءات احترازية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا السبت.

وبحسب الشبكة الوطنية للطوارئ، فقد حذرت المواطنين من ارتفاع شديد في درجة الحرارة بدأت منذ أمس وتصل لذروتها غدا السبت، مع زيادة نسبة الرطوبة في الجو، نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي وزيادة أشعة الشمس.

وناشدت الهيئة الوطنية للطوارئ والسلامة المواطنين في الإسماعيلية بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في الفترة ما بين 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا، للارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

الأرصاد: موجة شديدة تضرب الشرق الأوسط

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة شديدة الحرارة تضرب مناطق من جنوب أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أن مناطق متعددة تتعرض لموجة شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام، وأكثرها جنوب الصعيد وجنوب سيناء في مصر.

وأوضح البيان أن طقس شديد الحرارة يسود نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، ليكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدا السبت.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتجاوز درجة الحرارة لأول مرة في هذا العام، حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا.

انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل

وكشفت «الأرصاد» أنه اعتبارا من الأحد 12 يونيو، متوقع أن تنكسر موجة الطقس شديد الحرارة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، على أن يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.