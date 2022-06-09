مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - الإسماعيلية»

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بإصابات خطيرة جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، ظهر اليوم الخميس، ونقلت جثة المتوفي إلى المستشفى.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم «ر ي أ 2376» قرب محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القاهرة.

وفاة شخص في الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة شاب يدعى «محمد جمال خليل جمال» مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، 32 سنة، فيما أصيب في الحادث أسامة عبده محمد، 48 سنة، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، فيما تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

حالة المصاب غير مستقرة

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الطبية للمصاب غير مستقرة، وإنه وصل إلى المستشفى في غيبوبة تامة وفي حالة وعي مضطربة.

وأضافت المصادر الطبية أن المصاب تم تجهيزه وإجراء الطوارئ اللازمة له ودخوله غرفة العمليات في أسرع وقت، فيما أشارت المصادر الطبية إلى احتياجه أكثر من جراحة، موضحة أنه مصاب بكسور مختلفة ونزيف داخلي في المخ واشتباه نزيف داخلي في البطن، وجار إجراء الأشعات الطبية والتحاليل اللازمة له للتأكد من حالته.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينة السيارة ومعرفة سبب انقلابها، فيما تم إزاحتها عن نهر الطريق لإعادة السيولة المرورية إلى الطريق مرة أخرى.