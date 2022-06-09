محافظ الإسماعيلية يخصص مبنى «الصالون الأخضر» مقراً للرعاية الصحية

وافق محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، على تخصيص أحد المباني التابعة للمحافظة، بمساحة أكثر من 1500 متر مربع، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، لإقامة مقر للهيئة، التابعة لوزارة الصحة، في مدينة الإسماعيلية، بنظام حق الإنتفاع.

توقيع عقد إقامة مقر إقليمي للرعاية الصحية بالإسماعيلية

وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماعاً موسعاً مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، لتوقيع عقد إقامة المقر الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية، في الصالون الأخضر بالشارع التجاري.

ووقع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم الخميس، بروتوكول التعاون بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة للرعاية الصحية، لإقامة المقر بالمحافظة.

الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

وقال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، إن انشاء المقر الاقليمي يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بصحة المواطن، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، وإدراج محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان رسمي، أنه في إطار حرص المحافظة على دعم جهود الدولة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة، فقد تلاقت إرادة الطرفين على الترخيص للهيئة العامة للرعاية الصحية بالانتفاع بمبنى «الصالون الأخضر» بمحافظة الاسماعيلية، ومساحته الإجمالية 1519 متراً مربعاً تقريباً، والكائن في شارع «الشيخ زايد» التجاري، بحي ثالث الإسماعيلية، ليكون المقر الإقليمي للهيئة.

وأشار البيان إلى ان المقر سيتم الإشراف منه على ضبط وتقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، أو بمحافظات إقليم القناة، وفقاً لما يقدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.