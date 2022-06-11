إعلان الطوارئ بشركة «كهرباء القناة» لمواجهة تداعيات ارتفاع الحرارة

أعلنت شركة كهرباء القناة اليوم السبت حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها معظم المحافظات اليوم السبت.

وأصدر المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء تعليمات مشددة لرؤساء قطاعات الشبكات بجميع المحافظات داخل نطاق عمل الشركة برفع درجة الاستعداد القصوي بسبب ارتفاع الحرارة.

تشكيل فرق للطوارئ

وأكد أبو وردة في تصريحات صحفية خاصة أنه وجه منذ أمس بتشكيل فرق للطوارئ لسرعة إصلاح الاعطال وحسن معاملة المواطنين حال تعرضهم لاي أزمات بالتزامن مع انقطاع التيار.

ووجه أبو وردة بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام الشركة بالاسماعيلية برئاسته للمتابعة مع كافة الغرف الفرعية بجميع القطاعات.

وأكد علي أن فرق الطوارئ جاهزة لتلقي اي بلاغات والتعامل معها والتعامل مع الأعطال حال حدوث أي عطل فني خلال ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

الإسماعيلية تسجل 42 درجة

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم ارتفاع كبير في درجات الحرارة غير مسبوق بالتزامن مع موجة الارتفاع الشديدة التي سجلتها بعض المحافظات.

واعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الاسماعيلية حالة الطوارئ القصوي ووجهت كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء برفع درجة الطوارئ بكتاب رسمي وزع علي كافة الاحياء والمراكز.

وناشدت الشبكة المواطنين ضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة وخاصة المياه وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وفاتحة اللون وعدم ترك أى مواد قابلة للأشتعال أو زجاجات كحل داخل السيارات.