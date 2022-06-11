أول طلب إحاطة برلماني عن أسعار الأضاحي.. نائب يطالب التموين والزراعة بالتدخل

تقدم النائب أحمد حته عضو محلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتموين بسبب أسعار أضاحي للعام الحالي 2022 مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى.

أسعار الأضاحي

وقال النائب احمد حته في تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانين أن شكوى المواطنين من أسعار الأضاحي يرحع للعديد من الاسباب أبرزها ارتفاع تحرك أسعار الأعلاف وتكلفة المزارع وهو ما يستوجب تدخل الدولة من خلال توفير الاعلاف وتخفيص أسعارها.

وطالب النائب بضرورة طرح وزارة الزراعة أضاحي من خلال مناقذها كما كان يحدث من قبل وتوفير وزارة التموين كميات من اللحوم من خلال منافذها للقضاء محاولات التجار للموسم في زيادة أسعار اللحوم.

النائب يطالب بطرح مزيد من الأضاحي في منافذ الزراعة

وأوضح عضو مجلس النواب أن تحرك أسعار الأعلاف وتكلفة المزارع لا تصل بالأسعار إلى المستوى الكبير المتداول في الأسواق، لكن جشع بعض التجار يتحتم على الدولة مواحهته من خلال الرقابة على الأسواق.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة اعتادت سنويا طرح أضاحي بمنافذ الزراعة وتعلن عنها، ما يكسر الاحتكار واستغلال بعض التجار للأوضاع لزيادة السعر.

وأكد «حته» أن ارتفاع أسعار الاضاحي خلق حالة من الركود بالاسواق والتراجع في معدلات الطلب بشكل مستمر مقارنة بالعام الماضي، وأوضح أن وصول سعر الكيلو «قايم» بالأضحية إلى ٩٠ جنيه يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي حيث كان السعر حوالي ٥٠ جنيها ما دفع المواطنين لشراء لحوم بدلا من ذبائح.

وسجل سعر الأضاحي في مصر 2022، ارتفاعاً عن أسعار العام الماضي، بشكل كبير حيث سجل سعر كيلو الضاني إلى ما بين 79 حتى 90 جنيها «قائم»، أما سعر كيلو اللحم العجالي، فسجل خلال الأيام الماضية 90 جنيها حسب أسعار التجار. وترجع زيادة الاسعار الى الارتفاع الكبير في أسعار الاعلاف ما أثر على الاسعار سواء الضأن أو العجول، وأصبح أرخص أنواع الأضاحي بالأسواق هو الجمال ومع ذلك الاسعار تتزايد بشكل غير مبرر.