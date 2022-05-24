ترتفع معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الأضاحي في مصر لعام 2022 - 1443هـ، إذ يفضل الكثيرون شراءها مبكرًا لتسمينها والتأكد من أنها تطعم بشكل سليم؛ للحصول على أكبر قدر على اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأضاحي في مصر 2022 في الأسواق المحلية، والأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة المصرية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الأضاحي وفق الغرفة التجارية

ووفق محمد ريحان عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ارتفعت أسعار الأضاحي لهذا العام بنسبة 30% مقارنة بأسعار العام الماضي، نتيجة ارتفاع سعر العلف وتكلفة الإنتاج ليكون بذلك الأسعار المعلنة من الغرف كالآتي:

متوسط سعر كيلو الضأن في السوق 83 قائم، سعر الضأن الحي «الخروف» ما بين 4 إلى 7 آلاف جنيه.

متوسط سعر كيلو العجول «البقري» القائم نحو 75 جنيها، ومتوسط سعر«الجاموسي» القائم نحو 70 جنيها، والأضحية البقري«ذكور» ما بين 30 إلي 40 ألف جنيه، والبقري «عازب أو إناث» من 17 إلى 25 ألف جنيه

أسعار الأضاحي في السوق المحلي

بينما جاءت أسعار الأضاحي في السوق المصري، وفق المهندس فادي أحمد صاحب إحدى مزارع تربية العجول، كالآتي:

الكيلو القائم من لحم الضأن «البرقي» 90 جنيهًا.

الكيلو القائم لحم الضأن أسواني 65 و70 جنيهًا

الكيلو الحي من لحم الضأن «فلاحي أو سعيد» نحو 75 جنيها.

الكيلو الحي من لحم الضأن الصعيدي، 80 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من العجول قائم نحو 75 جنيهًا.

سعر الجدي يتراوح من 3000 و4000 جنيه، حسب الوزن.

سعر الخروف من 3000 إلى 5000 جنيه.

سعر العجل الحي المستورد من 18 ألفًا إلى 30 ألف جنيه.

سعر العجل البلدي من 30 ألف إلى 45 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

ووفق المعلن من وزارة الزراعة المصرية، فإن أسعار الأضاحي المعلنة في منافذ توزيعها كالآتي:

الكيلو جرام من لحم الضأن نحو 75 جنيها، والخروف الأضحية الضأن ما بين 3 إلى 6 آلاف جنيه.

وبالنسبة لسعر الكيلو القائم من العجول فيصل إلى 70 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار بيع العجل المناسب للذبح بين 22 و38 ألف جنيه.