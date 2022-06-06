منفذ بكل مسجد لبيع صكوك الأضاحي في المنيا

عقد الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا اجتماعا بأئمة إدارتي أوقاف ملوي ودروة بمسجد العرفاني بملوي، وأئمة ديرمواس ودلجا، بحضور الشيخ محمود توفيق مدير المتابعة، لمناقشة العمل في الفترة المقبلة، وما ينبغي على الإمام وما يلزمه تجاه مسجده والاهتمام به، خاصة بعد فتح المساجد وعودتها كما كانت في السابق.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن هذه المرحلة مرحلة همة ونشاط ودعوة إلى الله عز وجل على بصيرة،، ويجب على كل إمام أن يستغل هذه الفرصة لإفادة الناس ونفعهم.

المشاركة في صكوك الأضاحي

وشدد «حسانين»، على الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة في هذه الأيام، وتوفير منفذ بكل مسجد لبيع صكوك الأضاحي، ودعوة أهل الخير للمشاركة بهذا المشروع المجتمعي الضخم الذي تنظمه وزارة الأوقاف، تيسيرا على المضحين والمتصدقين وعودة بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية بكل أنحاء الجمهورية، في ظل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار إلى أن مديرية أوقاف المنيا حققت حتى الآن مبيعات تفوق الأعوام الماضية في مثل هذا التوقيت، ما يعكس مدى الحرص والثقة المجتمعية لمواطني المحافظة.

فتح 22 مقرأة قرآن كريم

وأعلن وكيل أوقاف المنيا، في وقت سابق، تفعيل 22 مقرأة قرآن للجمهور، تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف نفذها أعضاء مقارئ والأئمة لرواد المساجد لتصحيح تلاوة القرآن الكريم، وتعليمهم بعض أحكام التجويد.