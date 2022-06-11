عناوين منافذ تسليم الأضاحي لحاجزيها من وزارة الزراعة.. في القاهرة والمحافظات

بدأت عدة جهات في فتح باب حجز الأضاحي ومن بينها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج، الاستعداد لعيد الأضحى، حيث قامت بطرح أضاحي العيد من العجول البقرية والجاموس والخراف، بأسعار في متناول الجميع، وعليه يتساءل الكثير عن أماكن تسليم الأضحية لحاجزيها.

منافذ تسليم الأضاحي بالمحافظات

ومن جهتها أوضحت الزراعة أن المعروض من الأضاحي التي يتم حجزها تتناسب أسعارها مع محدودي الدخل ويتم توزيعها من خلال منافذ القطاع، سواء كان ذلك في مقر القطاع بالدقي، أو في جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية، التي تتواجد بها الأضاحي، ومشتل قها بالقليوبية، ومزارع قطاع الإنتاج بكفر الشيخ، ومزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية، وفي الوجه القبلي توجد مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.

شروط حجز الأضاحي من الزراعة

يمكن للمواطن الاستفادة من أضاحي وزارة الزراعة بحجزها شريطة أن يملك كارتاً بنكياً «فيزا» باعتبارها الخطوة الأولى في جدية الحجز، حيث يقوم من خلاله بدفع مبلغ جدية الحجز إلكترونياً، فضلاً عن ضرورة وحتمية أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

وجدية الحجز تختلف من العجول للخراف، فالأولى يتم دفع مبلغ قيمته 5 آلاف جنيه، أما الثاني فيتم مبلغ قيمته تصل إلى 1500 جنيه جميعها يتم خصمها من المبلغ الكلي وقت الاستلام الذي تحدّده الوزارة لكل مشترٍ.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

وتفصلنا أسابيع قليلة عن عيد الأضحى المبارك، ووفق علم وحسابات الفلك، فإن من المقرر موعد وقفة عرفات سيكون يوم 9 ذو الحجة من عام 1443 الموافق الجمعة 8 يوليو وأن تنطلق إجازة العيد يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وتنتهي الثلاثاء 12 يوليو لتصبح بذلك أيام عيد الأضحى 4 أيام، وأنه ما زالت الفرصة متاحة أمام المواطنين لحجز أضاحي وزارة الزراعة.