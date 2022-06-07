وزارة الزراعة الأوكرانية: نحتاج 6 أشهر لنزع الألغام الروسية

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنَّ البلاد تحتاج نحو 6 أشهر لنزع الألغام حتى لو رفعت روسيا حصارها البحري عن الموانئ، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

بيان القوات المسلحة الأوكرانية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الجهود الروسية الرئيسية تتركز على السيطرة على الحدود، والمناطق الحدودية شمال مدينة خاركيف.

موسكو ترسل الألغام عن بعد

وأضافت الحكومة الأوكرانية، أنّ موسكو ترسل الألغام عن بعد على طريق هجوم قواتنا نحو روبيجني، متابعة: «الجيش الروسي يقصف المواقع الأوكرانية في منطقة بازاليفكا، برازكيفكا، وهروشوفاخا، ويجري باستطلاع جوي بطائرات مسيرة».

وشنت الطائرات الحربية الروسية في اتجاه دونيتسك ضربات مكثفة وعنيفة، وقالت هيئة الأركان: «تركزت جهود المعتدي الرئيسية على توجيهات سيفيرودونتسك وباخموت».