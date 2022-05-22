«الزراعة» تستعد لعيد الأضحى وحجز الأضاحي بداية يونيو

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج، الاستعداد لعيد الأضحى، بطرح أضاحي العيد من العجول البقرية والجاموس والخراف، بأسعار في متناول الجميع، على ان تعلن السعر وتفتح باب الحجز بداية يونيو المقبل.

الأسعار في متناول الجميع

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج، لـ«الوطن»: إن «السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بتوفير أضاحي عيد الأضحى من الخراف والعجول البقرية، لتكون في متناول محدودي الدخل، وذلك للتخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى أن أسعار وزارة الزراعة تكون دائمًا أقل من الأسواق الخارجية».

أضاف أن الحجز في قطاع الإنتاج يتم وفق إجراءات محددة وهي تكون بمقدم حجز، والتسليم في الوقت الذي يحدده المواطن، حاجز الأضحية على أن يكون الدفع إلكترونيًا، من خلال منافذ القطاع، سواء كان ذلك في مقر القطاع بالدقي، أو في جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية، التي تتواجد بها الأضاحي، ومشتل قها بالقليوبية، ومزارع قطاع الإنتاج بكفر الشيخ، ومزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية، وفي الوجه القبلي توجد مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.

مزارع القطاع تواصل الحصر

وقال المهندس سعيد الدسوقي مدير التسويق بقطاع الإنتاج: إنه يجري حاليًا الحصر الدقيق للأضاحي، من خلال مزارع القطاع التي توفرها بأسعار مناسبة للجميع، سواء كانت عجول أبقار أو جاموس أو خراف، وذلك من مزارع قطاع الإنتاج، التي يتم فيها تطبيق أعلى معايير الجودة في التربية والتغذية، وتلقى رعاية بيطرية عالية من البيطريين والمربين، ويتم التغذية وفق نظام غذائي خاص، يحقق مصلحة المستهلك في تحقيق تصفية لحوم عالية خالية من الشحوم.

ولفت إلى أن القطاع يوفر حاليًا عبر منافذه الثابتة والمتنقلة اللحوم الحمراء بـ135 جنيهًا للكيلو بشكل دائم، وهناك استعدادات مكثفة لتوفير اللحوم خلال فترة العيد، وتوفير السلع الأخرى، من أرز وزيت وسكر وخضراوات وفاكهة وأسماك ودواجن وغيرها.