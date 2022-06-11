كشف ملابسات مقتل شخص بالبحيرة.. وتغيب طالبة بالغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة، من أحد المستشفيات باستقباله «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز» مُصاب بأعيرة نارية بالساقين، توفي في وقت لاحق متأثرًا بإصابته، وبسؤال شقيق المتوفى اتهم «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز» بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته محدثًا إصابة شقيقه المشار إليها لوجود خلافات سابقة بينهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المذكور، بالاشتراك مع «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي البحيرة – الإسكندرية».

الانتقام وراء مقتل المجني عليه

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم «2 طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة المشار إليها، نظرًا لرغبة المتهم الأول فى الانتقام من المجني عليه لذات الخلافات، فقام بالاستعانة بأحد المتهمين الآخرين لاستدراج المجني عليه على مقربة من مسكن المتهم الأول بزعم رغبة الأخير فـى إنهاء تلك الخلافات، وعقب وصوله قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم، وكان في انتظارهما المتهم الثالث بسيارة قيادته، التي استقلوها جميعًا ولاذوا بالهرب من محل الواقعة.

كشف ملابسات واقعة تغيب طالبة بالغربية

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من «أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز»، بأنه بتاريخ 5 الجارى خرجت كريمته «طالبة – مقيمة بذات العنوان» من المنزل وعدم عودتها معللًا ذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة على إثر وجود خلافات عائلية ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى غيابها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يونيو الجاري حضرت المتغيبة من تلقاء نفسها لمركز شرطة سمنود، وأقرت بأنها كانت متواجدة طرف أحد أقاربها بمدينة طنطا ولم يحدث لها أي مكروه.