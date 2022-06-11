مصرع شخص وزوجته في انقلاب سيارة ملاكي داخل بالإسماعيلية

لقي شخص وزوجته مصرعهما، صباح اليوم السبت، جراء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة «الإسماعيلية - السويس»، ونقلت سيارة الإسعاف الجثتين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب السيارة رقم «1861 ط ل أ» في ترعة «الإسماعيلية - السويس»، قرب كوبري «دندش» بقرية عين غصين.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف وصلتا إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وقالت المصادر الطبية، إن الحادث أسفر عن إصابة أحمد جابر مرسي، 43 سنة، بكدمات بالصدر والوجه وتوقف التنفس، وزوجته شيماء عبد الفتاح، 35 سنة، بتوقف عضلة القلب والتنفس، وهما مقيمان بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن الشخص وزوجته توفيا فور وصولهما إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثتين لحين انتهاء معاينة الصحة.

تكرار الحوادث المرورية

وتكررت الحوادث المرورية، خاصة حوادث انقلاب السيارات في ترعة «الإسماعيلية - السويس» في الطريق الواصل بين قري مركز الإسماعيلية وقري مركز فايد.

وقال أهالي قرية سرابيوم، إن الطريق يشهد العديد من الحوادث بسبب عدم صيانته وتوسعته، وعدم وجود أي حاجز على الترعة، مما يسهل عملية سقوط السيارات به خلال أي حادث.

وقبل شهر ونصف تقريبا، تعرضت سيارة سوزوكي للسقوط في نفس الترعة على بعد 2 كيلو متر من مكان حادث اليوم، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين نُقلو إلى المستشفى في حالة غير مستقرة بسبب عمق المياه.