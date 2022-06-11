تفحم سيارة ملاكي وأرض زراعية إثر سقوط كابل كهرباء في الإسماعيلية «صور»

اشتعلت النيران، ظهر اليوم السبت، في سيارة ملاكي بسبب سقوط كابل كهرباء على السيارة خلال توقفها بجوار المنزل في إحدى عزب مركز القصاصين بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مركز القصاصين، يفيد اشتعال النيران في سيارة ملاكي، وسيطرة الأهالي عليها في منطقة منشية عصمت بدائرة المركز.

امتداد الحريق لقش الأرز

وامتد الحريق إلى منطقة زراعية متاخمة لحريق السيارة، ما أسفر عن نشوب النيران في منطقة مملوءة بقش الأرز تم تجميعه عبر الفلاحين في القرية.

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، بسيارتي إطفاء الي مكان الحريق نجحت في السيطرة عليه وتحجيمه ومنع امتداده الي باقي المناطق الزراعية.

وقالت المصادر الأمنية، إن الحريق نشب في بدايته في سيارة بسبب كابل كهرباء، وتم السيطرة عليه، إلا أن الأهالي أبلغوا عن وجود حريق في قش الأرز، وتوجهت سيارات المطافئ للسيطرة عليه.

لا إصابات أو وفيات

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحريق، وذلك لتأمين نقل أي مصابين حال وجودهم.

وأكدت المصادر الطبية والأمنية، عدم وجود أي وفيات أو نقل أي مصابين في الحادث، مشيرة إلى الحريق تم السيطرة عليه بالكامل وتبريد مكانه بسيارات الإطفاء.

وسيطرت قوات الحماية المدينة، أول أمس، على حريق كبير نشب في بركة كبيرة قرب قرية عويس سرابيوم على مساحة 10 أفدنة قبل امتدادها الي المناطق الزراعية.

وأكدت المصادر الأمنية، أن الحريق لم يكن داخل أشجار المانجو كما نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على عدم وجود أي إصابات أو وفيات في الحريق.