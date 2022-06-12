أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 12-6-2022

قدمت المحلات والأسواق قائمة بـ أسعار الفاكهة كالبرتقال والجوافة والبرقوق والمشمش والبطيخ والكيوي، والتي يبحث عنها المواطنون يوميا لتناولها في موجات الطقس الحار التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة، حيث ينصح الخبراء بتناول الفواكه والخضروات لترطيب الجسم.

وتكشف بوابة «الوطن» عن أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 12 يونيو الجاري في السطور التالية، في سوق الجملة بالعبور، والأسواق المحلية المصرية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الأحد

بلغ سعر كيلو الكيوي نحو 25 جنيهًا، وبالنسبة للخوخ، فقد تراوح سعره بين 6.5 و10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو المشمش اليوم الأحد إلى 12 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر والأخضر اليوم الأحد بين 15-20 جنيهًا حسب الجودة.

تراوح سعر كيلو التفاح البلدي اليوم بين 8 و10 جنيهات.

كما بلغ سعر كيلو البطيخ 4 جنيهات بالوزن، وبلغ سعر البطيخ بين 15 وصولا إلى 40 جنيهًا للحبة الواحدة، وذلك حسب الحجم.

وبلغ سعر البرتقال بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12 يونيو في سوق العبور

وجاءت أسعار البيع الفاكهة في سوق العبور، منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث جاءت كما يلي:

وظل سعر كيلو الخوخ متراوحا اليوم الأحد بين 2.5 و4.5 جنيه.

وسجل كيلو التفاح الأمريكي اليوم الأحد بين 25 و29 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الحرنكش بين 8 إلى 10 جنيهات.

كما استقر سعر كيلو العنب الأصفر اليوم الأحد بين 10 و15 جنيهًا حسب جودته، ووهو نفس السعر الذي سجله العنب الأحمر والأخضر.

تراوح سعر كيلو المشمش اليوم الأحد بين 7-10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البرقوق البلدي نحو 8 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و4 جنيهات.

كما بلغ سعر كيلو الشمام بين 3 و5 جنيهات.