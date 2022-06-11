أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 11-6-2022

البرتقال والجوافة والبرقوق والمشمش والبطيخ والكيوي، وغيرها من الفواكهة التي يبحث عنها الناس، ويحرصون على شرائها، لضا يكثر البحث بشكل يومي عن أسعار الفاكهة الصيفية نتشهد تباينا واختلافات طفيفة في الأسواق المحلية المصرية وسوق العبور.

وفي السطور التالية، تكشف بوابة «الوطن» عن أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 11 يونيو في سوق الجملة بالعبور، والأسواق المحلية المصرية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم السبت

تراوح سعر كيلو التفاح البلدي اليوم بين 8 و10 جنيهات.

كما بلغ سعر كيلو البطيخ 4 جنيهات بالوزن، وبلغ سعر البطيخ بين 15 وصولا إلى 40 جنيهًا للحبة الواحدة، وذلك حسب الحجم.

وبلغ سعر البرتقال بين 6 و8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكيوي نحو 25 جنيهًا، وبالنسبة للخوخ، فقد تراوح سعره بين 6.5 و10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو المشمش اليوم السبت إلى 12 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر والأخضر اليوم السبت بين 15-20 جنيهًا حسب الجودة.

أسعار الفاكهة اليوم السبت 11 يونيو في سوق العبور

وجاءت أسعار البيع الفاكهة في الأسواق المحلية، ومنخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى جيث جاءت كما يلي:

تراوح سعر كيلو المشمش اليوم السبت بين 7-10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البرقوق البلدي نحو 8 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و4 جنيهات.

كما بلغ سعر كيلو الشمام بين 3 و5 جنيهات.

وظل سعر كيلو الخوخ متراوحا اليوم السبت بين 2.5 و4.5 جنيه.

وسجل كيلو التفاح الأمريكي اليوم السبت بين 25 و29 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الحرنكش بين 8 إلى 10 جنيهات.

كما استقر سعر كيلو العنب الأصفر اليوم السبت بين 10 و15 جنيهًا حسب جودته، ووهو نفس السعر الذي سجله العنب الأحمر والأخضر.