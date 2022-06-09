أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 9-6-2022

أشكال وألوان مختلفة من الفاكهة الصيفية، منتشرة في الأسواق المصرية بجميع المحافظات، بأسعار في متناول الجميع، وكعادة الفاكهة الصيفية تجذب الكثيرين إليها، الذين يحرصون على تناولها طوال موسم الصيف.

وفي السطور التالية، تكشف بوابة «الوطن» عن أسعار الفاكهة اليوم الخميس الموافق 9 يونيو في الأسواق المحلية المصرية، وسوق العبور، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 6 يونيو في سوق العبور

- سجل اليوم سعر كيلو المشمش من نوع عمار بين 7 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو المشمش من نوع سويسي بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر المشمش الفيومي بين 7 و9 جنيهات.

- سجل كيلو البرقوق البلدي سعر 8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و4 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الشمام بين 3 و5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخوخ بين 2.5 و4.5 جنيه.

- سجل سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 25 و29 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الحرنكش بين 8 إلى 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو العنب الأصفر بين 10 و15 جنيهًا حسب جودته.

- تراوح سعر العنب الأحمر بين 10 إلى 15 جنيهًا حسب جودته.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم

- تراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 8 و10 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو البطيخ 4 جنيهات بالوزن، في حين تراوح سعر البطيخ بين 15 وصولا إلى 40 جنيهًا للحبة الواحدة، حسب الحجم.

- تراوح سعر البرتقال بين 6 و8 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الكيوي 22 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الخوخ بين 6.5 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو المشمش بين 10 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 15-20 جنيهًا حسب الجودة.

- تراوح سعر كيلو العنب الأخضر بين 15 - 20 جنيهًا.