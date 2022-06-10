أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 10-6-2022

ما زالت أسعار الفاكهة الصيفية نتشهد تباينا واختلافات طفيفة، بين سعرها في الأسواق المحلية المصرية، وسعر البيع في أسواق العبور للجمعة والقطاعي، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين، خاصة المقيمين بجوار سوق العبور على البحث عن أسعار الفاكهة اليوم، قبل التوجه إلى السوق لإجراء عمليات الشراء.

وفي السطور التالية، تكشف بوابة «الوطن» عن أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو في سوق الجملة بالعبور، والأسواق المحلية المصرية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

في ظل تباين الأسعار في الأسواق المحلية المصرية، بين سوق وآخر، ومنطقة وأخرى، ومحافظة، وأخرى، ما زالت الأسعار ليست موحدة بين مكان وآخر، حيث تراوح سعر كيلو التفاح البلدي اليوم بين 8 و10 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو البطيخ 4 جنيهات بالوزن، وبلغ سعر البطيخ بين 15 وصولا إلى 40 جنيهًا للحبة الواحدة، وذلك حسب الحجم، وبلغ سعر البرتقال بين 6 و8 جنيهات، في حين ظل سعر كيلو الكيوي ثابتا عند 22 جنيهًا، وبالنسبة للخوخ، فقد تراوح سعره بين 6.5 و10 جنيهات، ووصل سعر كيلو المشمش إلى 12 جنيهًا، وظل سعر كيلو العنب الأحمر متراوح بين 15-20 جنيهًا حسب الجودة، ونفس السعر على كيلو العنب الأخضر.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 10 يونيو في سوق العبور

فرق واضح بين أسعار البيع الفاكهة في الأسواق المحلية، وأسعار البيع في سوق العبو، حيث بلغ سعر كيلو المشمش بين 7-10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البرقوق البلدي سعر 8 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و4 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو الشمام بين 3 و5 جنيهات، وظل سعر كيلو الخوخ متراوحا بين 2.5 و4.5 جنيه، وسجل كيلو التفاح الأمريكي بين 25 و29 جنيهًا، في حين تراوح سعر كيلو الحرنكش بين 8 إلى 10 جنيهات، كما استقر سعر كيلو العنب الأصفر بين 10 و15 جنيهًا حسب جودته، ونفس الأسعار على العنب الأحمر والأخضر.