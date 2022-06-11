خبراء هولنديون يشاركون في تدريب 332 من رؤساء قرى «حياة كريمة»

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استمرار مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات ، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة .

تدريبات مركز سقارة

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن مركز سقارة للتدريب سينفذ اعتبارا من اليوم و حتى نهاية يونيو الحالى، 11دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح «شعراوي» أنه جرى الأسبوع الماضي الإنتهاء من 3 دورات تدريبية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، منهم دورتين للإدارة العليا لعدد 53 من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" و نوابهم ، ودورة تدريبية لـ 24 من القيادات الوسطى.

تدريب كوادر محلية

وأضاف اللواء شعراوى أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية ، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من «حياة كريمة»، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية، مؤكداً أن الموضوعات التى يتضمنها البرنامج التدريبى تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة .

الإستعانة بخبراء هولنديين

وقال الوزير إن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.