شعراوى: اشتراطات البناء حدت من المخالفات في المحافظات

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن اشتراطات البناء الجديدة تطبق على المدن فقط ، أما القرى والعزب والكفور، حيث تمثل أكثر من 60 % من تراخيص البناء فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية ، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 متر مربع من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر ، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام و مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

مواجهة مخالفات البناء

وفيما يتعلق بالهدف من تطبيق اشتراطات البناء، أوضح اللواء محمود شعراوى أن تلك الاشتراطات ضرورية لإيقاف ومنع المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظة الاسكندرية،مشيرا إلى أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات من قبل، وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية و الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ولا توجد أى مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل أي مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأشار إلى أنه مخالفات البناء والعشوائية كان سببا فى حدوث كثير من الأزمات، منها منع دخول سيارات الإسعاف أو الإطفاء، في حال وجود أزمة أو مشكلة فى تلك المناطق بالإضافة إلى انهيار بعض تلك العقارات.

منع التعديات على الاراضي الزراعية

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهر فى شروط الاشتراطات البنائية الجديدة بعد إصدار قانون الشهر العقارى الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات.

ولفت إلى أنه غير مسموح بالتعد على الاراضى الزراعية ولاتوجد أعمال بناء دون ترخيص، وأى مخالفة تواجه بإتخاذ اجراء قانونى بإشأنها.