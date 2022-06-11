أطقم طبية في امتحانات جامعة قناة السويس لمواجهة تداعيات الموجة الحارة

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني داخل اللجان المختلفة في الجامعة صباح اليوم.

وحرص «مندور»، على التأكد من التهوية اللازمة، وتوفير المياه لكل الطلاب خلال تأديتهم للامتحانات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة اليوم السبت بشكل كبير.

أطقم طبية للتدخل العاجل حال حدوث طارئ

وأكد الدكتور ناصر مندور، على الأطقم الطبية الموجودة في الكليات المختلفة بسرعة الاستجابة في حالة وجود أي حالة مرضية، أو أي حالة طوارئ خلال الامتحانات.

كما شدد على مسؤولي الأمن ببوابات الجامعة سرعة الانتهاء من الإجراءات تخفيفا على الطلاب، وتوفير طفطف الجامعة لنقل الطلاب من البوابة إلى الكليات المختلفة، وإعادتهم مرة أخرى بعد أداء الامتحان إلى البوابات مرة أخرى.

«مندور» يتفقد الكليات المختلفة

وتفقد «مندور» كلية التجارة، ورافقه خلالها الدكتورة هدى عبدالله وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو العلا المنسق الأكاديمي للبرامج الجديدة بالكلية، وتفقد اللجان الامتحانية.

1140 طالبا يؤدون الاختبارات

كما توجه الدكتور ناصر مندور إلى كلية التربية، وتفقد اللجان، والتي يؤدي فيها 1230 طالبا وطالبة من طلاب الفرقة الأولى الامتحان، ويمثلون جميع الاقسام.

كما تفقد الامتحانات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى لكلية الزراعة واختبارات كلية طب الأسنان، والتى كان يؤدى طلاب الفرقة الأولى وكلية السياحة والفنادق وكلية الألسن.