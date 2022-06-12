أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الأحد 12-6-2022

أسعار العملات المختلفة في البنوك العاملة في مصر من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل يومي، خاصة من يهتمون بالاقتصاد، وازداد اهتمام العديد منهم بها منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أثرت على الكثير من الأشياء المختلفة.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 12 يونيو من عام 2022، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد، في بنك قناة السويس نحو 18.63 جنيه للبيع، و18.73 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للبيع، و18.71جنيه للشراء، وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.65 جنيه للبيع، و18.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.99 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، كما سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للبيع، و4.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.91 جنيه للبيع، و19.59 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.92 جنيه للشراء، و20.17 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.91 جنيه للبيع، و19.59 للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.17 جنيه للبيع، و19.93جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل اليوم سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر 23.95 جنيه للشراء و23.41 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد 23.29 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 23.39 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبالنسبة لسعر الدرهم في البنك الأهلي اليوم فسجل 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع.