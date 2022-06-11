أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري السبت 11-6-2022

حدّث قطاع البنوك العاملة في مصر كبنكي مصر والأهلي المصري، سعر اليورو والدولار والريال باعتبار أن أسعار العملات الورقية من الخدمات المصرفية، التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين بشكل يومي لارتباط أعمالهم ومصالحهم بتلك العملة.

واليوم السبت 11 يونيو وفي إطار هذا الاهتمام، نستعرض أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصلت قيمة اليورو وهي عملة الاتحاد الأوربي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 20.08 جنيه للبيع مقابل 19.97 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.97 جنيه للشراء مقابل 20.11 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر إلى 20.08 جنيه للبيع مقابل 19.97جنيه للشراء، كما بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 20.11 جنيه للبيع مقابل 19.95 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أما بشأن العملة المتداولة في المملكة المتحدة وهي الجنيه الإسترليني فسجل اليوم في بنك مصر 23.65 جنيه للشراء و23.71 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.39 جنيه للشراء و23.56 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي بنحو 23.39 جنيه للشراء و23.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أما عن العملة الأمريكية، فسجلت اليوم في بنك قناة السويس بنحو 18.63 جنيه للبيع مقابل 18.73 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للبيع مقابل 18.71جنيه، وسجل الدولار في بنك مصر إلى نحو 18.65 جنيه للبيع مقابل 18.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبشان عملة أبوظبي، فسجل سعر الدرهم في البنك الأهلي اليوم نحو 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 5.07 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وأخيرا بشأن عملة الرياض، فوصلت قيمتها في بنك مصر نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك، كما وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.99 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، كما سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي المصري إلى نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء.