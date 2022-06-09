أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الخميس 9-6-2022

تباينت أسعار العملات في التعاملات الصباحية اليوم في البنوك المصرية، بسبب اختلاف العرض والطلب في أسواق المال والبورصات العالمية.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع «الوطن» أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات اليوم الخميس الموافق 9 يونيو الحالي، في البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 20.10 جنيه للبيع مقابل 19.95 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.97 جنيه للشراء مقابل 20.10 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 20.08 جنيه للبيع مقابل 19.97جنيه للشراء، وبلغ في البنك الأهلي المصري نحو 20.08 جنيه للبيع مقابل 19.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.99 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، ووصل في البنك الأهلي المصري إلى نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدرهم في البنك الأهلي لنحو 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.39 جنيه للشراء و23.56 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي بنحو 23.39 جنيه للشراء و23.52 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 23.65 جنيه للشراء و23.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بنحو 18.63 جنيه للبيع مقابل 18.73 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للبيع مقابل 18.71جنيه، ووصل في بنك مصر إلى نحو 18.65 جنيه للبيع مقابل 18.71 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية.