أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الأربعاء 8-6-2022

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، تأثرًا بالعديد من التغييرات والأزمات التي يشهدها العالم بداية من جائحة كورونا، وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم الأربعاء 8 يونيو الجاري في بعض البنوك الحكومية والخاص، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.97 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، ووصل في البنك الأهلي المصري إلى نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.98 جنيه للبيع و4.96 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدرهم في البنك الأهلي لنحو 5.06 جنيه للشراء و5.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 20.23 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.89جنيه للشراء مقابل 20.03 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.89جنيه للشراء، وبلغ في البنك الأهلي المصري نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.89 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.39 جنيه للشراء و23.56 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي بنحو 23.29 جنيه للشراء و23.40 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 23.39 جنيه للشراء و23.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بينما جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بنحو 18.71 جنيه للبيع مقابل 18.61 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.69 جنيه للبيع مقابل 18.63جنيه، ووصل في بنك مصر إلى نحو 18.69 جنيه للبيع مقابل 18.63 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية.