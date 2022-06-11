أمازون تضيف ميزة تجربة الأحذية بالواقع الافتراضي.. هتقيسها وأنت في مكانك

قامت منصة أمازون للبيع الإلكتروني بتحسين تجربة التسوق داخل التطبيق الخاص بها من خلال أداة الواقع المعزز التي تتيح لك تجربة الأحذية قبل شرائها من التطبيق.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن ميزة «Virtual Try On» متاحة حاليًا على هواتف آيفون «iPhone» للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، وسيتم اختبارها ومن الممكن طرحها للمستخدمين في العديد من الدول الأخرى.

كيفية استخدام ميزة تجربة الأحذية بالواقع الافتراضي

وأضاف الموقع أنه لاستخدام ميزة «Virtual Try On»، افتح تطبيق شركة أمازون واختر زوجًا من الأحذية من المتجر ثم قم بالضغط على زر «Virtual Try On» في منتصف الصفحة ووجه الكاميرا نحو قدميك، سيظهر الحذاء بعد شاشة تحميل قصيرة.

آلاف الأحذية متاحة للتركيبات الرقمية

وأشارت أمازون إلى أن هناك الآلاف من الأحذية المتاحة للتركيبات الرقمية من جميع العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك «New Balance» و«Adidas» و«Reebok»، لكن «Nike» غائبة بشكل ملحوظ، موضحة أن تجربة الأحذية الرقمية لن تساعد في الحكم على الراحة أو الملاءمة، ولكن سيعرف المستخدمون على وجه اليقين ما إذا كانوا يحبون الشكل الذي يبدو عليه الحذاء.

وأضافت أن الميزة متاحة حصريًا على نظام iOS، حيث تستخدم أمازون وآبل الواقع المعزز لتعزيز تجربة التسوق منذ عام 2017، ويقدم تطبيق أمازون منصات الواقع المعزز التي تسمح للمستخدمين بتجربة الأثاث ومنتجات التجميل والملابس.

ويمكن الوصول إلى التسوق عبر الواقع الافتراضي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولا يتطلب مساعدة من الموظفين ، ويجعل المتسوقين على اتصال بمزيد من الأسهم - فالمستهلكون وتجار التجزئة يفوزون.