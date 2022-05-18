«أمازون» تعلن عن هاتفها الجديد Fire7.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة أمازون عن أحدث نسخة من جهازها اللوحي Fire7 اليوم الأربعاء، ويحتوي أيضًا على معالج أسرع بنسبة 30٪ من شأنه أن يساعد الجهاز اللوحي على الشعور بمزيد من الاستجابة.

سعر الجهاز

وقالت شركة أمازون، إن سعر الجهاز 59.99 دولارًا، ويعد الجهاز اللوحي أغلى قليلاً مما سبقه، لكن الشركة تعد المستخدمين بعمر بطارية أطول، وفقا لـ«CNBC».

عمر البطارية أطول

وأضافت أمازون إن الطراز الجديد يتمتع بعمر بطارية أطول بنسبة 40٪، لمدة تصل إلى 10 ساعات من التصفح، لكنه لم يُجر أي تغييرات على الشاشة أو الكاميرا.

سعة التخزين

وكشفت أمازون عن سعة تخزين تبلغ 16 جيجا بايت في الإصدار الأساسي، وهو أمر ربما يكون جيدًا لمعظم الأشخاص الذين يحتاجون فقط إلى جهاز لوحي بميزانية محدودة لتصفح وتنزيل بعض الأفلام، على الرغم من أنه يمكنك توسيع التخزين عن طريق إضافة بطاقة الذاكرة الخاصة بك، كما أنه يستبدل منفذ شحن مؤرخ بمنفذ USB-C أحدث وأكثر شيوعًا.

وتعمل منتجات أجهزة أمازون كبوابة إلى نظام خدمات الشركة، مثل المساعد الصوتي Alexa والموسيقى والكتب والتطبيقات.

طلب الجهاز وألوانه

ويتوفر Fire7 الجديد للطلب المسبق اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وسيبدأ الشحن في 29 يونيو، يأتي بألوان الأسود والدينيم والوردي، مع أغطية منسقة تكلف 28.99 دولارًا لكل منها.

إصدارًا جديدًا من Fire7 Kids

وقدمت أمازون أيضًا إصدارًا جديدًا من Fire7 Kids، والذي يأتي مع حافظة «حماية للأطفال» (باللون الأحمر أو الأزرق أو الأرجواني) والتي تأتي مع خدمة Amazon Kids + لمدة عام. يبدأ سعر الجهاز 109.99 دولارًا أمريكيًا ويتوفر أيضًا بدءًا من 29 يونيو.