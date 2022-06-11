تحرير 5 محاضر لمواطنين رشوا المياه في شوارع الإسماعيلية بسبب الحر

شن حي ثاني الإسماعيلية حملة مكبرة في مختلف أنحاء الحي، اليوم السبت، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، التي تشهدها بعض محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن منع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والحفاظ على مياه الشرب وحمايتها من الإهدار.

وبحسب بيان نشره على حي ثاني الإسماعيلية على صفحته الرسمية، فإنه بناءً على توجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على عدم إهدار مياه الشرب، كلف المحاسب كرم الشحات، رئيس الحي، إدارة شئون البيئة والعلاقات العامة والإعلام والإشغالات، لمتابعة تنفيذ خطة عدم إهدار مياه الشرب بالشوارع، ولمنع تلف الأسفلت، والحفاظ على مياه الشرب.

تحرير 5 محاضر بيئية و7 إنذارات

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر بيئية، إضافة إلى 7 إنذارات بيئية، لعودة المنظر الجمالي للحي للحفاظ على مياه الشرب والحفاظ على سلامة وعمر الرصف، الذي تم تنفيذه خلال الخطة الاستثمارية.

طوارئ في الإسماعيلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وشهدت محافظة الإسماعيلية ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة اليوم السبت، بالتزامن مع ذروة ارتفاع الحرارة في محافظات مصر، سجلت فيها المحافظة 42 درجة مئوية، في ارتفاع لم تشهده الإسماعيلية من قبل.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة حالة الطوارئ القصوى، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في المدينة والمراكز والقرى.

اشتعال النيران في سيارة ملاكي بسبب كابل كهربائي

وتعرضت سيارة ملاكي للاحتراق والتفحم بالكامل، بسبب سقوط كابل كهرباء على السيارة خلال توقفها بجوار أحد المنازل، في إحدى العزب التابعة لمركز القصاصين بالإسماعيلية.

وبحسب المصادر الأمنية والطبية امتد الحريق إلى منطقة زراعية متاخمة لحريق السيارة، ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي المناطق الزراعية.

وأكدت مصادر طبية وأمنية عدم وجود أي وفيات، أو نقل أي مصابين في الحادث، مشيرةً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل، وتبريد مكانه بسيارات الإطفاء.